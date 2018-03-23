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В Черкесске создадут спортивный городок по программе благоустройства территории

Общество
23 марта, 14:58 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, марта. /ТАСС

В рейтинговом голосовании приняли участие более 8,3 тыс. жителей города

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ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Проект создания современной зоны для активного отдыха и занятий спортом в западной части Черкесска (Карачаево-Черкесия) стал лидером голосования по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии города.

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Рейтинговое голосование по программе, на которое выставили пять проектов, прошло в Черкесске 22 марта.

"В народном голосовании в Черкесске приняли участие более 8,3 тыс. жителей города, явка составила 52,01%. Свыше 4,1 тыс. горожан проголосовало за благоустройство в первоочередном порядке территории в районе гимназии № 18 в западной части Черкесска, где планируется создать современный спортивный городок и провести озеленение", - уточнили в ведомстве. Проект-победитель, который будет реализован в 2018 году, предусматривает создание площадок для занятий различными видами спорта, строительство крытого зала для регби, где также будут установлены силовые тренажеры.

"На территории площадью более 5 тыс. кв. метров, в частности, будет предусмотрено поле для регби, волейбольная площадка, площадки для мини-футбола и стритбола, а также будут установлены уличные тренажеры, оборудованы беговые дорожки, площадка для сдачи нормативов ГТО. Это будет современный комфортный комплекс для активного отдыха и занятий спортом, как для любителей, так и профессионалов", - рассказал ТАСС один из авторов проекта, вице-президент федерации регби КЧР Дмитрий Ульянов.

Он отметил, что проект также предусматривает создание детской площадки. В тройку лидеров по итогам рейтингового голосования в Черкесске вошли также проекты по благоустройству общественной территории, расположенной на площади Кирова, и центрального сквера рядом с площадью Ленина, набравшие 32,5% и 13,4% голосов жителей столицы Карачаево-Черкесии.

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