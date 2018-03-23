Старая часть полигона "Ядрово" в Волоколамске закроется до 14 апреля

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение закрыть старую часть полигона "Ядрово" в Волоколамском районе до 14 апреля. Новая часть свалки до этого времени принимать отходы также не будет, сообщил журналистам в пятницу зампред регионального правительства, специальный представитель губернатора Подмосковья Александр Чупраков.

"Мы завершаем прием отходов [на старой части полигона] с учетом необходимости формирования тела полигона до 14 апреля. <...> Новая карта до этого момента принимать отходы не будет", - сказал Чупраков.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из- за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, на старой части полигона возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.