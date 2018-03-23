Администрация президента контактирует с властями Подмосковья по ситуации вокруг "Ядрова"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Администрация президента находится в постоянном контакте с властями Волоколамска в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона "Ядрово".

"В постоянном контакте администрация [президента РФ] находится и с региональными руководителями, и с правительством Российской Федерации", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что проблема полигона "застарелая и очень-очень сложная для решения". "Но это не значит, что все сидят, опустив руки, ведется очень напряженная работа", - подчеркнул представитель Кремля.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрова" будет закрыта в ближайшее время, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет распространять неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.