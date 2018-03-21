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Жители Волоколамска подали иск в суд с требованием закрыть полигон "Ядрово"

Происшествия
21 марта, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Истцами стали восемь человек, пять из которых представляют интересы несовершеннолетних, третьим лицом по делу заявили администрацию Волоколамского муниципального района

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Волоколамский городской суд Московской области зарегистрировал иск от местных жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Исковое заявление поступило в суд 16 марта, дата заседания еще не назначена", - сказал собеседник агентства. Истцами по иску являются восемь жителей города Волоколамска Московской области, пятеро из которых представляют интересы еще семи несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в Волоколамске, предположительно после выброса сероводорода на свалке "Ядрово".

С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"), следственные органы организовали проведение проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятерых госпитализировали. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске.

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