СПЧ призвал принять меры в связи с ситуацией в Волоколамске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру, МЧС и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске. Об этом в среду говорится на официальном сайте СПЧ.

"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", - отмечается на сайте СПЧ.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью.

Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность, что детей из Волоколамска на следующей неделе могут вывезти в лагеря, чтобы снизить негативное воздействие на них местного полигона бытовых отходов "Ядрово".