Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПЧ призвал принять меры в связи с ситуацией в Волоколамске

Общество
21 марта, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что детей из города могут вывезти в лагеря, чтобы снизить негативное воздействие на них местного мусорного полигона "Ядрово"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру, МЧС и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске. Об этом в среду говорится на официальном сайте СПЧ.

"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", - отмечается на сайте СПЧ.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью.

Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность, что детей из Волоколамска на следующей неделе могут вывезти в лагеря, чтобы снизить негативное воздействие на них местного полигона бытовых отходов "Ядрово".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Судмедэксперты проверяют жалобы из-за выбросов на полигоне "Ядрово"
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов