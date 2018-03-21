Врачи в Волоколамске осмотрели 57 детей, заявивших о недомогании

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Врачи завершили осмотр заявивших о недомогании детей в Волоколамском районе Подмосковья. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Сегодня в утренние часы у нас массовые обращения школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения. На 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек - итоговая цифра", - сказал он.

Марков добавил, что врачи не нашли подтверждения информации о связи состояния детей с выбросами на полигоне ТБО. "Мы изучили состояние газов. Уровень газов в пределах нормы. То есть "клиника" (клинические проявления заболевания - прим. ТАСС) не связаны напрямую с концентрацией тех или иных веществ. Мы сами хотим разобраться в состоянии детей. <…> Взяты анализы, по результатам будем делать выводы", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью.