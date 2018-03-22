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На "Ядрово" установили камеру для фиксации въезжающих на свалку мусоровозов

Общество
22 марта, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Данные о количестве машин будут публиковать на сайте администрации Волоколамского района

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области установило камеру для фиксации мусоровозов, въезжающих на полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе, на работу которого жаловались местные жители. Об этом журналистам сообщил в четверг министр транспорта региона Игорь Тресков.

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"Принято решение установить жесткий контроль за всеми автомашинами, которые въезжают на полигон "Ядрово". Министерство транспорта Московской области установило передвижную станцию фотовидеофиксации. Такая система позволяет контролировать каждую автомашину, которая въезжает на полигон, при необходимости ограничивать въезд этих автомобилей, когда будет достигнут тот предел, который установит министерство экологии [Подмосковья]", - сказал он.

По словам министра, данные о количестве въезжающих машин будут публиковать на сайте администрации Волоколамского района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду сообщил, что принял решение снизить нагрузку на полигон бытовых отходов "Ядрово". По словам руководителя региона, количество въезжающих на свалку машин сократят вдвое.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы, троих детей медики отпустили домой.

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