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МЧС открыло в центре Волоколамска комплекс по информированию жителей после жалоб на запах

Общество
22 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

На экране будут отображаться актуальная информация о замерах проб воздуха и рекомендации для горожан

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. МЧС Подмосковья развернуло в центре Волоколамска мобильный комплекс информирования населения после многочисленных жалоб жителей района на неприятный запах сероводорода, возможно, от полигона "Ядрово". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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"На центральной площади Волоколамска развернут комплекс информирования населения на базе автомобиля "КамАЗ", - сообщили в ведомстве. Он представляет собой экран, закрепленный на кузове автомобиля, на котором отображается актуальная информация о замерах проб воздуха, выводятся рекомендации для жителей города.

21 марта более 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи.

Согласно планам минэкологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

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