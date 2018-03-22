МЧС открыло в центре Волоколамска комплекс по информированию жителей после жалоб на запах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. МЧС Подмосковья развернуло в центре Волоколамска мобильный комплекс информирования населения после многочисленных жалоб жителей района на неприятный запах сероводорода, возможно, от полигона "Ядрово". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На центральной площади Волоколамска развернут комплекс информирования населения на базе автомобиля "КамАЗ", - сообщили в ведомстве. Он представляет собой экран, закрепленный на кузове автомобиля, на котором отображается актуальная информация о замерах проб воздуха, выводятся рекомендации для жителей города.

21 марта более 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи.

Согласно планам минэкологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.