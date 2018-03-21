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Власти Подмосковья установят монитор с информацией о воздухе в Волоколамске

Общество
21 марта, 23:59 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 21, марта. /ТАСС

Передвижную лабораторию расположат в центре города

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Власти Московской области установят в Волоколамске монитор, на который будет выводиться информация об уровне загрязнения воздуха. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Воробьев по итогам совещания с активистами муниципалитета в правительстве Подмосковья.

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"Это справедливое требование. Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло - онлайн мониторинг всего, что происходит с воздухом. Если будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее, чтобы предпринять действия. Эта работа тоже будет организована, я дал поручение МЧС. Соответственно, передвижная лаборатория будет установлена в центре города Волоколамск", - сказал он.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Врачи не подтвердили пока этой связи. Всего к медикам обратились 57 школьников, пятеро были госпитализированы. В связи с происшествием в Волоколамск днем приезжал губернатор региона Андрей Воробьев.

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