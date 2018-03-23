Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые три километра трассы "Таврида" в Севастополе заасфальтируют к осени

Общество
23 марта, 16:49 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 23, марта. /ТАСС

Полностью сдать в эксплуатацию ее планируют в декабре 2020 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Первые три километра федеральной автодороги "Таврида", которая свяжет Крымский мост с Севастополем, на территории портового города заасфальтируют к сентябрю 2018 года. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник строительного управления компании - генподрядчика строительства ЗАО "ВАД" Иван Казаков.

"Первые три километра [трассы "Таврида" в Севастополе] до сентября мы заасфальтируем. То есть, проезжая мимо стелы Севастополя, вы уже будете видеть транспортную развязку, по крайней мере ее очертания", - сказал он.

По его словам, для укладки асфальта на севастопольском участке трассы "Таврида" близ крымского города Бахчисарай запустят асфальтобетонный завод. "Асфальтобетонный завод планируем 15 мая вблизи Бахчисарая запустить", - уточнил Казаков. Он добавил, что верхний слой асфальта на трассе будут укладывать уже в 2019 году, ближе к открытию трассы.

Открытие рабочего движения по "Тавриде" в Севастополе планируется в сентябре 2020 года, а сдача ее в эксплуатацию - в декабре 2020 года, уточнил журналистам директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.

Казаков также рассказал, что сейчас на севастопольском участке трассы "выполнены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов". "Найдено <…> свыше 70 взрывоопасных предметов - авиационные бомбы и так далее. Также ведутся работы, археологические раскопки <…>, производятся работы по расчистке полосы отвода [под трассу] от мелколесья и кустарников, а также по сносу зеленых насаждений. Активно ведутся работы по отсыпке земляного полотна и разработке выемок", - уточнил начальник управления.

Трасса "Таврида" - это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама