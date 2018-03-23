Первые три километра трассы "Таврида" в Севастополе заасфальтируют к осени

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Первые три километра федеральной автодороги "Таврида", которая свяжет Крымский мост с Севастополем, на территории портового города заасфальтируют к сентябрю 2018 года. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник строительного управления компании - генподрядчика строительства ЗАО "ВАД" Иван Казаков.

"Первые три километра [трассы "Таврида" в Севастополе] до сентября мы заасфальтируем. То есть, проезжая мимо стелы Севастополя, вы уже будете видеть транспортную развязку, по крайней мере ее очертания", - сказал он.

По его словам, для укладки асфальта на севастопольском участке трассы "Таврида" близ крымского города Бахчисарай запустят асфальтобетонный завод. "Асфальтобетонный завод планируем 15 мая вблизи Бахчисарая запустить", - уточнил Казаков. Он добавил, что верхний слой асфальта на трассе будут укладывать уже в 2019 году, ближе к открытию трассы.

Открытие рабочего движения по "Тавриде" в Севастополе планируется в сентябре 2020 года, а сдача ее в эксплуатацию - в декабре 2020 года, уточнил журналистам директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.

Казаков также рассказал, что сейчас на севастопольском участке трассы "выполнены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов". "Найдено <…> свыше 70 взрывоопасных предметов - авиационные бомбы и так далее. Также ведутся работы, археологические раскопки <…>, производятся работы по расчистке полосы отвода [под трассу] от мелколесья и кустарников, а также по сносу зеленых насаждений. Активно ведутся работы по отсыпке земляного полотна и разработке выемок", - уточнил начальник управления.

Трасса "Таврида" - это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.