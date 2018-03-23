Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские волонтеры запускают проект "Наши победы", посвященный достижениям России

Общество
23 марта, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В рамках проекта планируется создать информационный портал о достижениях россиян и учредить специализированную премию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские волонтеры запускают масштабный проект "Наши победы", в рамках которого будут рассказывать о современных достижениях России. Об этом заявила в пятницу журналистам руководитель движения "Волонтеры победы", руководитель группы волонтеров избирательного штаба Владимира Путина Ольга Амельченкова в первый день работы всероссийского слета волонтеров.

"Наши волонтеры выступили с инициативой нового всероссийского проекта "Наши победы". Мы считаем, что, к сожалению, не все жители страны знают о современных достижениях и победах россиян, и в нашем новом проекте мы бы хотели рассказывать именно об этом", - сказала Амельченкова.

По ее словам, в основном проект будет создаваться силами волонтеров штаба Путина, но в "Наших победах" смогут принять участие все желающие.

Амельченкова отметила, что уже запланировано создание специального информационного портала, посвященного достижениям россиян, а также учреждение специализированной премии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Амельченкова, Ольга Константиновна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
4
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Госдума одобрила введение эквивалента по крови для выявления пьяных водителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама