Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Риск новых выбросов газа со свалок в Подмосковье сохранится до рекультивации

Общество
23 марта, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В министерстве экологии региона отметили, что ночью из-за перепадов температуры и атмосферного давления риск новых выбросов становится выше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предупредило о сохранении риска новых залповых выбросов свалочного газа с расположенных в регионе мусорных полигонов, пока они не будут рекультивированы. Причем ночью этот риск, обусловленный колебаниями погоды, становится выше из-за перепадов температуры и атмосферного давления, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Если в течение суток наблюдается резкий перепад температур или атмосферного давления, в теле полигона начинаются деформации, могут возникать трещины и разломы, куда стремится свалочный газ. Выход из этой ситуации только один - скорейшее закрытие отработанных карт [полностью использованных участков свалки], их дегазация и рекультивация. Риск разломов ночью выше, чем днем, потому что ночью после резкого снижения температуры, по контрасту с повышенной температурой внутри полигона, происходят деформации и образуются разломы", - заявили ТАСС эксперты министерства, отметив, что к рекультивации старой карты предстоит приступить в апреле.

Смотрите также

Подавляющие запахи пушки будут работать на мусорном полигоне в Волоколамске две недели

МЧС открыло в центре Волоколамска комплекс по информированию жителей после жалоб на запах

Воробьев поручил решить проблему с неприятным запахом со свалки в Волоколамском районе

Эксперты регионального минэкологии напомнили, что март в Подмосковье характеризуется довольно сильными перепадами температур. Так, 17 марта в Волоколамске, менее чем за четверо суток до выброса свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово", утром было минус 20 градусов, а днем - уже минус 10. Наблюдая тенденцию - выбросы газа ночью и концентрация запаха утром - власти Подмосковья в качестве временной меры решили в случае новых выбросов газа на "Ядрове" переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже, с 8:30 на 10:30.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое родители школьников связывали с выбросом свалочного газа с полигона "Ядрово". Шестеро были госпитализированы; согласно официальной позиции властей, они попали в больницу из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравление детей свалочным газом.

Жалобы жителей Подмосковья и Москвы

Жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах в конце августа 2017 года. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов "Кучино". Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащих мусорных полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья.

До случая в Волоколамске 21 марта массовых обращений к врачам из-за подозрений на негативное воздействие свалки в Подмосковье не было. Согласно планам Минэкологии Московской области, старая часть "Ядрова" будет закрыта в апреле 2018 года, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется в апреле и будет работать как минимум до 2030 года. Кроме того, объем вывозимого мусора на полигон сократили в два раза.

С 23 марта для подавления неприятного запаха в окрестностях "Ядрова" на полигоне были запущены две аэрозольные пушки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет распространять неприятный запах к 15 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
4
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Госдума одобрила введение эквивалента по крови для выявления пьяных водителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама