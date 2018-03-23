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Нижегородской области нужно более 12 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья

Общество
23 марта, 19:39 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, марта. /ТАСС

Врио губернатора области отметил, что площадь ветхого и аварийного жилья в регионе составляет 2,38 млн кв. м

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Более 12 млрд рублей необходимо Нижегородской области для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. В настоящий момент таковыми признаны свыше 7 тыс. помещений, сообщил в пятницу врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, подготовивший доклад о проблемах в сфере жилищного строительства в округе.

"Согласно проведенному анализу на территории Нижегородской области, в настоящий момент признаны аварийными 7 тыс. 252 жилых помещения, общей площадью 269,9 тыс. кв. м. То есть это сопоставимый объем с теми объемами, которые были признаны таковыми на 1 января 2012 года <…> Для решения проблемы в Нижегородской области по посчитанным объектам требуется бюджетные средства в размере более 12 млрд рублей", - сказал он на заседании совета при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче.

Никитин отметил, что во всех регионах Приволжского федерального округа на 1 января 2012 года площадь ветхого и аварийного жилья составляла 2,7 млн кв. м, сейчас этот показатель составляет 2,38 млн кв. м.

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Никитин, Глеб Сергеевич Бабич, Михаил Викторович
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