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В Ярославле стартовал проект по ликвидации пробок на дорогах

Общество
23 марта, 19:52 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 23, марта. /ТАСС

Квадрокоптер снимает транспортный поток с высоты 150 м в утренние и вечерние часы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Квадрокоптер начал замерять интенсивность и плотность транспортного потока на Московском проспекте и прилегающих к нему участках в Ярославле, замеры проводят в рамках внедрения проекта "Зеленая волна", направленного на борьбу с пробками в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ярославской области.

"В рамках реализации проекта "Зеленая волна" в ближайшие две недели будем делать замеры квадрокоптером. Потом обсчитывать модель движения, измерять ее, согласовывать с ГИБДД. Проблему пробок на Московском проспекте надо решать, постараемся начать внедрение системы как можно скорее", - сказала собеседница агентства.

Замеры делают в утренние и вечерние часы, когда проспект перегружен, а также в выходные дни. Транспортный поток снимается на видео с высоты 150 м. Работа квадрокоптера не повлияет на движение транспорта. "Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники", - приводит пресс-служба слова зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Проект "Зеленая волна", в рамках которого светофоры настроят таким образом, чтобы ликвидировать ежедневные автомобильные пробки, реализуют в районе Московского проспекта и прилегающих к нему участках проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе в Ярославле. Это наиболее загруженные магистрали города.

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