В Нидерландах вышла газета, рассказывающая о реальном положении дел в России

ГААГА, 24 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Газета, рассказывающая о реальной ситуации в России, вышла в свет в Нидерландах. Тираж издания составляет 50 тыс. экземпляров, а главной аудиторией являются голландцы, которые интересуются политикой и устали от однобокого освещения международных событий, рассказал в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС главный редактор издания Сандер Компагнер.

По его словам, инициаторами данного проекта является группа заинтересованных граждан, которые считают, что западные СМИ преподносят новости однобоко. "Поэтому газета называется De Andere Krant, - отметил Компагнер. - Это переводится как "другая газета" и как "другая сторона". И в ней мы хотим показать другую сторону новостей".

При этом выбор на Россию как первую тему издания пал не случайно. "Россия является прекрасным примером, потому что РФ позиционируется на Западе как очень опасная страна, - обратил внимание главный редактор. - На наш взгляд, это совершенно не так, и такой точки зрения придерживаются многие в Нидерландах. Наша же газета предоставляет слово этой группе населения, а также открывает глаза тем людям, которые следят только за традиционными СМИ".

На очереди - США

Издание распространяется бесплатно на улицах с 15 марта и получило много позитивных откликов. "Многие люди заказывают газету, помогают раздавать ее, - отметил Компагнер. - Некоторые просят по 10, 20 или 50 копий, чтобы раздать среди друзей и знакомых".

Главный редактор рассказал, что пока планируется выпускать газету ежеквартально, а следующее издание может быть посвящено Соединенным Штатам. "Это пока не решено, однако это будет логичным шагом, - сказал он. - Представление о России очень различается, и то же самое можно сказать о США. На Западе Россия часто представляется естественным врагом, а США - естественным союзником. Люди до сих пор верят, что США является совершенной демократией, и мы хотели бы представить другую точку зрения на этот вопрос".

Главная задача данного издания, по мнению одного из авторов Эрика ван де Бейка, заключается в том, чтобы разоблачить некоторые ложные истории о России, циркулирующие в голландских СМИ, и создать противовес негативному образу РФ в Нидерландах. Это крайне важно с учетом того, что, например, исследовательский центр Pew называет Нидерланды самой русофобной страной Европы", - заметил журналист.