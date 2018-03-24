Сербия отмечает 19-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Граждане Сербии и власти страны отмечают в субботу 19-ю годовщину трагических событий, связанных с началом агрессии Североатлантического альянса на Югославию. Как сообщает национальное телевидение страны, в Белграде и других городах проходят официальные церемонии, свои акции памяти проводят многочисленные общественные организации.

Представители правительства Сербии и общественности страны возложили траурные венки к мемориальной доске "Зачем". Она была установлена в память о погибших журналистах сербской национальной телерадиокомпании РТС в результате ночного авиаудара самолетов НАТО по зданию телецентра 23 апреля 1999 года, в результате которого погибли 16 человек.

Члены кабинета министров приняли участие в памятной церемонии в честь символа жертв бомбардировок - трехлетней Милице Ракич, которую убило осколком бомбы в собственном доме в пригороде столицы Батайнице. Вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр инноваций Сербии Ненад Попович возложили венки и цветы к установленному в центре Белграда памятнику "Мы были просто детьми".

Центральные мероприятия с участием президента Сербии Александара Вучича пройдут в субботу вечером в городе Алексинац на юге страны. Здесь НАТО в 1999 году применили кассетные бомбы, уничтожив целую улицу города во время одной из бомбардировок.

Как следует из проведенного накануне годовщины бомбардировок НАТО опроса, две трети граждан Сербии (62%) не простили альянс за события 1999 года. Спустя 19 лет, 62% граждан страны не приняли бы извинения НАТО, в то время как около трети опрошенных, в основном, молодежь, готовы забыть прошлое. Абсолютное большинство граждан страны (84%), как и ранее, выступают против вступления Сербии в НАТО, при этом наибольшее число противников альянса живет в Белграде. Более двух третей - 68% - не считают сотрудничество с НАТО в будущем полезным.

Бомбардировки НАТО

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции СБ ООН начались бомбардировки территории суверенного государства. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет и сброшено около 80 тыс. т бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В операции задействовали примерно 1 тыс. самолетов, в том числе боевых и разведывательных, из которых, согласно официальным натовским источникам, было потеряно два боевых (пилоты катапультировались). В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.