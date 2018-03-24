Жители подмосковного Волоколамска получили доступ на мусорный полигон "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Власти Московской области разрешили пропускать на мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамском районе местных жителей с 24 марта. При этом граждане сами определят состав группы, которая получит доступ на свалку, сообщил в субботу журналистам зампред правительства региона, спецпредставитель губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков.

"Жители могут попасть на полигон "Ядрово" прямо сегодня. Мы договорились о том, что они определяют состав, кто из них хочет приехать на полигон, увидеть все своими глазами, и систему учета и контроля автомобилей, и то, какие работы выполняются по формированию тела полигона", - сказал он, пояснив, что пропускать местных жителей на полигон будут по спискам в дневное время суток.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева предложила объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". Чупраков согласился с этим предложением и отметил, что необходимо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.

Ситуация с "Ядрово"

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. Также, по уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным властей, для общеклинического обследования. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово", но пробы крови пока не подтвердили отравления этим газом детей, однако не все анализы готовы.

Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблему с неприятным запахом с "Ядрово" до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. Старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск. Помимо этого, установлены две аэрозольные пушки.