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Девочка Таня вошла в инициативную группу Волоколамска по решению проблемы "Ядрово"

Общество
24 марта, 20:15 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК ВОЛОКОЛАМСК 24, марта. /ТАСС

Юная девочка стала популярной из-за видео на митинге против мусорного полигона

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ВОЛОКОЛАМСК, 24 марта. /ТАСС/. Девочка Таня, видео с которой на акции в Подмосковном Волоколамске 21 марта широко разошлось по интернету и породило несколько популярных мемов, вошла в инициативную группу активистов и общественных деятелей Волоколамска для решения проблемы местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Об этом сообщили в Telegram-канале оператора полигона и подтвердили активисты.

"Инициативная группа вместе с и. о. главы [Волоколамского] района Андреем Вихаревым находится на территории полигона ТБО (твердых бытовых отходов - прим. ТАСС) "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. <…> Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорится в сообщении.

Проблема и решение

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта, по уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию.

Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса "Ядрово". Так, старая часть (карта) полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата - опасной для окружающей среды жидкости.

До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом, улавливающим дурнопахнущий газ. Так же в случае залпа начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день.

Новая часть (карта) "Ядрово" была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.

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