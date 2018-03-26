Южную Корею окутал ядовитый смог

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея ввело в понедельник экстренные меры реагирования в связи с повышенной концентрацией опасных микрочастиц в атмосфере. В настоящее время в среднем по стране их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз, сообщает министерство охраны окружающей среды.

Во многих регионах страны власти для борьбы с ядовитым смогом ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы загрязняющих воздух предприятий. На улицы Сеула выведены все имеющиеся в наличии поливальные машины.

Концентрация наиболее вредных мелкодисперсных частиц PM2.5 в южнокорейской столице превышает 125 микрограмм на кубический метр, при установленном ВОЗ безопасном уровне в 25. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.

Частицы PM2.5 способны забираться глубоко в дыхательные пути и оседать в легких. Их вдыхание может вызвать раздражение глаз, носа, горла или легких, а также приступы кашля, насморка и удушья. По данным южнокорейских ученых, вредные микрочастицы являются в стране одной из главных причин смертей от респираторных заболеваний.

Национальный центр по изучению окружающей среды сообщает, что повышение концентрации частиц PM2.5 вызвано антициклоном, который в большом количестве принес загрязняющие вещества из соседнего Китая. К "импортному" смогу добавились выбросы, создаваемые промышленным сектором Республики Корея.