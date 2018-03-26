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В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по инфраструктуре среди городов ЧМ-2018

Общество
26 марта, 11:32 дата обновления: 26 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Сенатор Андрей Кутепов отметил, что подготовка к мундиалю вызвала повышение интереса к футболу в регионе

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ростов-на-Дону станет одним из лидеров по инфраструктуре среди городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщил журналистам председатель временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира, председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

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Ростов-на-Дону примет четыре матча группового этапа чемпионата мира и одну встречу 1/8 финала турнира.

"Ростов - один из лидеров по сдаче объектов, инфраструктуре, он будет одним из лидеров среди городов-организаторов, хотя мероприятий такого уровня еще в Ростове не было. Перед чемпионатом мира обычно происходит футбольный рост, что и показала Ростовская область. Руководство области еще несколько лет назад задумалось, как развивать этот спорт, привлекать детей, при этом они занимаются и продвигают спорт не только в Ростове, но и в других городах региона, муниципальных округах", - заявил Кутепов.

"Важно, что растет пассажиропоток в аэропорту, люди стали чаще посещать Ростов, - продолжил член Совета Федерации. - В городской больнице новое оборудование, там повышают уровень персонала, в итоге летальных исходов крайне мало, Ростов один из лидеров в стране по этим показателям".

Кутепов подчеркнул, что проблема бездомных животных не повлияет на проведение чемпионата мира. "Эта проблема возникла не вчера и не сегодня, она появилась давно. Что касается Ростова, то у них есть питомник на триста животных, правда они не успеют сделать новый до чемпионата, но территория под него уже есть. При этом никакой эвтаназии, никакого отстрела на улице нет, так что тяжело укладывается в голове, как эта проблема может повлиять на проведение чемпионата мира", - сказал он.

Все объекты ЧМ-2018 адаптированы для маломобильных групп населения

Член временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков рассказал журналистам о деталях подготовки городов-организаторов турнира.

"Все стадионы уникальны, а та городская, транспортная инфраструктура, которая создается в регионах, соответствует самому высокому уровню. Объекты везде адаптированы для маломобильных групп населения, инвалидов. Хорошо обучены волонтеры, ребята приглашаются не только со знанием английского языка, но и те, кто владеет русским языком жестов", - сказал он.

"При этом все понимают, что главная задача - не только сделать праздник россиянам и гостям, но и оставить наследие нашим детям, горожанам, чтобы они могли заниматься на самых лучших площадках", - добавил Исаков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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