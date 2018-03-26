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Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 40%

Общество
26 марта, 13:54 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, марта. /ТАСС

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что спад заболеваемости ожидают после школьных каникул

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 марта. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Карелии превысила уровень эпидемического порога на 39,6%. Специалисты ожидают спад заболеваемости после школьных каникул, сообщила в понедельник ТАСС замначальника отдела эпидемиологического надзора карельского управления Роспотребнадзор Людмила Шупенько.

"В Карелии с 19 по 25 марта зарегистрировано 8 518 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. По республике уровень эпидемического порога превышен на 39,6%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости на 17%", - сказала Шупенько.

По ее словам, у детей 3 - 6 лет эпидпорог превышена на 40,3%, 7 - 14 лет - на 10,8%. Шупенько отметила, что в республике на карантин закрыли восемь групп в детских садах, а также 21 класс в девяти школах. "Идет разобщение детей, у школьников начались каникулы, это должно снизить заболеваемость", - отметила представитель ведомства.

По данным министерства здравоохранения Карелии, от гриппа в регионе привиты 254 тыс. человек, в том числе 44 тыс. детей. Это около 40,5% жителей региона.

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