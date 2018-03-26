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Роспотребнадзор: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 85%

Общество
26 марта, 14:50 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 26, марта. /ТАСС

Наибольшее число случаев вирусных инфекций зафиксировали в трех районах Тульской области - Алексинком, Кимовском и Щекинском

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТУЛА, 26 марта. /ТАСС/. Более 13,8 тыс. жителей Тульской области заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в период с 19 по 25 марта, почти половина случаев зарегистрирована в областном центре. Эпидемиологический порог в Туле превышен на 84,9%, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В период с 19 по 25 марта в регионе зарегистрировано свыше 13,8 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 66,8% и уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. В городе Туле за неделю выявлено 7,4 тыс. заболевших, эпидпорог превышен среди всех возрастных групп на 84,9%, кроме детей до двух лет, где заболеваемость ниже порога на 4%", - сказали в пресс-службе.

О причинах роста заболеваемости в управлении не сообщили, отметив при этом, что наибольшее число случаев вирусных инфекций зафиксировано в трех районах - Алексинком, Кимовском и Щекинском. В них средний по области показатель превышен на 17%.

Как сообщалось ранее, из-за эпидемии гриппа и ОРВИ школьные каникулы в Тульской области начались на неделю раньше срока, с 20 марта. На тот момент региональное управление Роспотребназдора сообщало о 12,8 тыс. заболевших жителей.

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