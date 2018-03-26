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Детский центр "Артек" и Следственный комитет РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Общество
26 марта, 16:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Документ предусматривает взаимодействие в реализации дополнительных образовательных программ, создание совместных лабораторий, научно-образовательных центров, студий детского творчества

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" и Следственный комитет (СК) РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СК.

"Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ведомством и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением "Международный детский центр "Артек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В "Артеке" сейчас действует тематическая образовательная программа "Юный следователь", направленная на популяризацию этой профессии. Заключенное сегодня соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между СК и "Артеком".

В частности, документ предусматривает взаимодействие в реализации дополнительных образовательных программ, создание совместных лабораторий, научно-образовательных центров, студий детского творчества, спортивных секций, проведении мероприятий и социальных акций для популяризации следственной работы, патриотического и нравственного воспитания.

Перед подписанием документа представители СК и "Артека" почтили минутой молчания память погибших во время пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре в Кемерове 25 марта.

Директор детского центра Алексей Каспржак ранее сообщил ТАСС, что "Артек" готов принять на реабилитацию детей, пострадавших при пожаре в Кемерове. Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

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