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В Петербурге начнется строительство храма Василия Великого и комплекса "Дом милосердия"

Общество
27 марта, 0:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Храм назван в честь святителя Василия Великого, считающегося основателем одного из первых в христианстве благотворительных проектов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Возведение храма святителя Василия Великого начнется в Петербурге, торжественная церемония установки первой закладной сваи сооружения состоится во вторник. Храм станет архитектурной доминантой будущего православного медико-социального и духовно-просветительского центра "Дом милосердия", который расположится на улице Сантьяго-де-Куба на севере города.

"Дом милосердия" - это проект <...>, в котором аккумулирован накопленный годами в России опыт совместного социального служения церкви и государства", - отметили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Храм назван в честь святителя Василия Великого, считающегося основателем одного из первых в христианстве благотворительных проектов. В IV веке он создал в Кесарии (древний город на территории современного Израиля) больницу для бедных и странноприимный дом.

В комплекс войдут реабилитационные отделения с сестринским уходом за нуждающимися, пансионат для их временного проживания с бесплатными обедами, клинико-диагностический центр, а также центр помощи семье и молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На его площадке также проведут культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Вечером во вторник в одном из корпусов Свято-Троицкой Александро-Невской лавры состоится концерт классической музыки в исполнении петербургских музыкантов, подготовленный региональным общественным фондом международного фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга" под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц, а также благотворительный аукцион, сборы от которого пойдут на строительство "Дома милосердия".

Согласно информации на сайте проекта "Дом милосердия", с осени 2016 года на территории будущего комплекса уже начали свою работу два социальных объекта - пункт гуманитарной помощи одеждой и пункт помощи питанием для нуждающихся. На их площадке проводятся и занятия попечительского центра для пострадавших от оккультизма и тоталитарных сект.

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