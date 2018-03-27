В Приморье впервые обнаружили краснокнижного грифа, помеченного в Монголии

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Видеоловушка национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края впервые в истории наблюдений зафиксировала меченого черного грифа, сообщает впресс-служба нацпарка. По словам специалистов, это позволяет определить, откуда именно прилетают эти птицы в Россию на зимовку.

Редкий гриф с меткой из Монголии впервые зафиксирован в Приморье!

Оба крыла редкой птицы «украшали» большие бирки с цифрой «17». В ходе научного «расследования» выяснилось, что хищник был помечен 12 лет назад в монгольском заповеднике.

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"Оба крыла редкой птицы "украшали" большие бирки с цифрой 17. В ходе научного расследования выяснилось, что хищник был помечен 12 лет назад в монгольском заповеднике", - говорится в сообщении.

Специалистам почти сразу удалось найти одного из участников мечения зафиксированного грифа - американского орнитолога Ричарда Ридинга. "Мы пометили эту птицу 20 июля 2006 года еще птенцом в монгольском национальном парке "Их Нарт". Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее", - передает пресс-служба слова Ридинга.

Этот уникальный случай оказался интересен ученым по многим причинам. Во-первых, он позволил точно сказать, откуда именно прилетают в Россию и Приморский край в частности зимовать эти птицы - из Монголии. Кроме того, стало понятно, что черные грифы могут менять место зимовки в течение жизни.

"Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки - Южную Корею. Это свидетельствует об отсутствии у грифов жесткого консерватизма, то есть привязанности к изначально выбранным местам зимовок", - приводит пресс-служба слова орнитолога, доцента кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Юрия Глущенко.

На всей территории Европы насчитывается всего около 700-900 гнездящихся черных грифов, тогда как в России гнездятся не более 10-15 пар этих птиц. Черный гриф - самая крупная птица России, она занесена в Красные книги РФ и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии.