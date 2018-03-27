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Суд в Краснодаре отклонил жалобы на блокировку данных по иску Дерипаски

Общество
27 марта, 13:53 дата обновления: 27 марта, 14:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, марта. /ТАСС

Предприниматель в феврале подал иск к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову из-за обнародования информации о его личной жизни

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КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отклонил жалобы на блокировку интернет-страниц после иска бизнесмена Олега Дерипаски, который предприниматель подал из-за обнародования информации о его личной жизни, сообщил журналистам во вторник представитель Дерипаски Алексей Мельников.

"Определение Усть-Лабинского суда оставлено без изменений, жалобы отклонены", - сказал представитель Дерипаски.

Во вторник Краснодарский краевой суд начал рассматривать в закрытом режиме жалобы на решение о блокировке страниц некоторых сайтов в рамках иска Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли). Жалобы подавали блогер Алексей Навальный, компания-учредитель "Медиазоны" и шеф-редактор издания Znak.com Оксана Панова. В суд прибыли представители Навального, Пановой и "Медиазоны", а также Дерипаски, представители Вашукевич и Кириллова не присутствовали.

Представитель Навального Вячеслав Гимади назвал решение суда "беспрецедентным". "Собираемся подавать кассационную жалобу в дальнейшем, кассационную жалобу в Верховный суд, <...> в Европейский суд по правам человека", - сказал Гимади. Представитель "Медиазоны" Александр Попков отметил, что значимую роль играет решение и как прецедент: "Это первый случай, когда ничего не надо доказывать в суде - можно наложить блокировку и год-два вести судебный процесс. Это очень опасно."

"Нарушен федеральный закон, который предусматривает, что блокировка СМИ возможна только по решению суда, если информация распространяемая не касается наркотиков, оружия, насилия в отношении несовершеннолетних. <...> Мы надеемся, что это решение не станет прецедентным, <...> не коснется общего порядка", - сказал представитель Пановой Андрей Бельянский.

Об исках Дерипаски

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) 9 февраля. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Судебные заседания по делу должны были начать 1 марта в Усть-Лабинске, но суд перенес на неопределенное время подготовку по иску бизнесмена из-за того, что в суд поступили жалобы от ресурсов, страницы которых содержали информацию, послужившую поводом для иска, и были заблокированы.

После того, как был подан иск, на сайте блогера Алексея Навального заблокировали страницу с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании сведения не соответствующими действительности.

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