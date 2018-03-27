Пенсию по потере кормильца назначили шести гражданам после пожара в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России назначил страховую пенсию по потере кормильца шести гражданам, чьи родные погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает пресс-служба Минтруда России во вторник.

Минтруд РФ создал оперативный штаб в Кемерове для координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.

"В городе Кемерово работает оперативная группа Минтруда России во главе с заместителем министра труда и социальной защиты России Григорием Лекаревым. По состоянию на 27 марта 2018 года Пенсионным фондом России страховая пенсия по случаю потери кормильца назначена шести гражданам. Работа по данному направлению продолжается", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Государственная инспекция труда в Кемеровской области и региональное отделение Фонда социального страхования России проводят работу по установлению сведений о погибших и пострадавших, в том числе находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

"Составляются социальные портреты членов семей погибших и пострадавших с целью выявления потребности в тех или иных видах помощи (предоставление места в учреждениях социального обслуживания, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, содействие трудоустройству и др.)", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Пожар произошел 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том 41 ребенок, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.