Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенсию по потере кормильца назначили шести гражданам после пожара в Кемерове

Общество
27 марта, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В городе создали оперативный штаб Минтруда РФ для координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России назначил страховую пенсию по потере кормильца шести гражданам, чьи родные погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает пресс-служба Минтруда России во вторник.

Смотрите также

В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур

Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове

Задержанным по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове предъявили обвинения

Минтруд РФ создал оперативный штаб в Кемерове для координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.

"В городе Кемерово работает оперативная группа Минтруда России во главе с заместителем министра труда и социальной защиты России Григорием Лекаревым. По состоянию на 27 марта 2018 года Пенсионным фондом России страховая пенсия по случаю потери кормильца назначена шести гражданам. Работа по данному направлению продолжается", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Государственная инспекция труда в Кемеровской области и региональное отделение Фонда социального страхования России проводят работу по установлению сведений о погибших и пострадавших, в том числе находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

"Составляются социальные портреты членов семей погибших и пострадавших с целью выявления потребности в тех или иных видах помощи (предоставление места в учреждениях социального обслуживания, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, содействие трудоустройству и др.)", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Пожар произошел 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том 41 ребенок, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама