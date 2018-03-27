Ульяновские школьники с осени начнут изучать развитие предпринимательства и инновации

УЛЬЯНОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Со следующего учебного года в обязательную школьную программу Ульяновской области войдут бизнес-уроки. Об этом сообщил во вторник журналистам после открытия регионального этапа всероссийского проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы приняли решение с нового учебного года ввести обязательное образование, связанное с развитием предпринимательства и инновациями. Это образование будет начинаться с дошкольных учреждений, поскольку лидерские качества необходимо воспитывать с самого раннего возраста", - сказал он.

Морозов уточнил, что такие занятия позволят привить школьникам интерес к предпринимательству и в перспективе увеличить число бизнесменов. "Главная цель - добиться того, чтобы было как можно больше предпринимателей, которые умеют превращать знания в хорошие проекты и зарабатывать на этом, чтобы Ульяновская область получала дополнительные налоговые отчисления. Со своей стороны мы готовы создавать для развития таких проектов все необходимые условия, быть площадкой для развития разных стартапов", - подчеркнул губернатор.

Советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен поддерживает это направление. "Боюсь показаться идеалистом, но очень скоро большинством фабрик и заводов будут управлять роботы. И здесь любая страна или регион, любой человек должны найти для себя способ выжить, лучше за счет знаний", - считает он.

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке правительства России в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя конкурс технологических проектов, и образовательную часть и конференцию. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.