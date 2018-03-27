Дума поддержала проект о компенсации платы за капремонт пенсионерам, живущим с инвалидами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, которым предлагается добавить в список льготников, имеющих право на компенсацию за капремонт, пенсионеров, достигших 70 и 80 лет, и проживающих в составе семьи с инвалидами I и II групп.

Авторами инициативы выступили депутаты законодательного собрания Ростовской области, а также глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"), ее первый заместитель Александр Сидякин ("Единая Россия"), член комитета Михаил Чернышев ("Единая Россия") и другие депутаты Госдумы.

В документе отмечается, что ранее Госдума уже приняла закон, который дает право регионам предоставлять одиноко проживающим пожилым людям, достигшим 70 и 80 лет, компенсацию на капремонт в размере 50% и 100% соответственно.

Однако, указывается в законопроекте, в случаях, когда пенсионер, достигший обозначенного возраста, живет в квартире с инвалидами первой и второй группы, он лишается права на получение такой компенсации, поскольку, как объясняют парламентарии, в законе это право прописывается в отношении одиноких, а также тех пожилых людей, которые живут "в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста".

"В целях дальнейшего развития одного из самых приоритетных направлений российской социальной политики предлагается дополнить часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ положениями, в соответствии с которыми субъекты РФ будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I и II групп", - говорится в пояснительной записке.