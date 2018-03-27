Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане достиг опасной отметки

КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане вырос до опасной отметки в 52,92 м, в зону подтопления при развитии худшего сценария могут попасть более 17 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"Уровень воды Куйбышевского водохранилища у населенного пункта Верхний Услон по состоянию на 25 марта 2018 г. составил 52,84 м по меркам Балтийской системы (мБс) высот, что выше среднемноголетних значений на 350 см. До критических отметок (54,24 мБс) начала уровня подтопления осталось 1,4 метра. <…> По расчетам, при наихудшем сценарии развития весеннего половодья на территории республики в зону возможного подтопления попадает 39 муниципальных образований, где расположено 209 населенных пунктов с населением 17033 человека", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС региона, в зону подтопления также могут попасть химзавод им. Л.Я. Карпова в Менделеевске, Усадский ликероводочный завод в деревне Тимофеевка, четыре социально значимых объекта, 32 участка автомобильных дорог (протяженностью 18,1 км) и мостов. В ведомстве уточнили, что причиной роста уровня воды мог стать низкий объем сброса воды из водохранилища в соседних регионах.

Куйбышевское водохранилище на реке Волга расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, площадь его зеркала превышает 3 тыс. кв. км, а полный объем - 58 млрд кубометров.