Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Квоту на ввоз мусора на старую часть "Ядрово" увеличат, чтобы сформировать тело полигона

Общество
27 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Досыпание мусора необходимо в соответствии с требованиями безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю ситуации на полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья во вторник принял решение единоразово увеличить квоту на ввоз мусора на его старую часть, чтобы уплотнить поверхность свалки для ее качественной рекультивации.

"Перед закрытием "Ядрово" досыпят мусором из-за недозагрузки полигона. Этого требуют меры безопасности. Квоту поступающего на "Ядрово" мусора разово увеличат на 44 машины (с 80 до 124 - прим. ТАСС), чтобы успеть до 13 апреля сформировать тело полигона", - передает региональный телеканал "Подмосковье 360" по итогам заседания штаба.

Ранее сообщалось, что старую часть "Ядрово" закроют для приема отходов 13-14 апреля, на ней возведут систему дегазации по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и проработает как минимум до 2030 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама