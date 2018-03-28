Экипажу арестованного в ОАЭ российского судна "Кристал Ист" выплатили долг по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Моряки арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах российского судна "Кристал Ист" получили задолженность по зарплате, сообщил ТАСС директор обанкротившейся компании-судовладельца "Находка Портбункер" Вячеслав Цой, не уточнив сумму выплаченного долга.

"Долги по зарплате выплатили. Завтра будет суд, на котором должны назначить стартовую цену для продажи судна", - сообщил собеседник, уточнив, что после этого должна начаться процедура продажи "Криста Ист", но она затянется, если назначенная цена окажется слишком высокой. Он добавил, что долги по зарплате выплачены экипажам и второго арестованного судна компании "Каролина Винд".

"Кристал Ист" находится в ОАЭ с лета 2017 года. В декабре 2017 года семеро членов экипажа вернулись в Приморье, им на смену прислали экипаж из семерых человек, который необходим, чтобы следить за судном. В марте моряки написали письмо в генконсульство России в ОАЭ с просьбой помочь вернуться на родину, так как на судне сложилась сложная ситуация, закончилось топливо. Вячеслав Цой пояснил ТАСС, что вернуть экипаж в Россию возможно только после того, как ему на смену прибудет новый, но в сложившихся обстоятельствах довольно сложно найти людей, готовых отправиться на судно.