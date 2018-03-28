Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушения на воздушном транспорте

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за совершение противоправных действий на воздушном транспорте. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования. В документе предлагается добавить в статью 20.1 КоАП часть, устанавливающую повышенные меры административной ответственности. "Это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования", - поясняется в проекте.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 марта 2018 года.