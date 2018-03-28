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Специалисты проверят воду во всех школах Волоколамска из-за полигона "Ядрово"

Общество
28 марта, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Главный терапевт Московской области Наталья Санина также сообщила, что в ближайшее время все школьники города пройдут осмотр

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Материал из 1 страницы

Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты проверят качество воды во всех школах Волоколамского района Московской области после того, как местные школьники пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил региональный телеканал "Подмосковье 360" со ссылкой на главного терапевта Подмосковья Наталью Санину.

"Все учителя в волоколамских школах обязаны начинать урок с вопроса о самочувствии детей, в ближайшее время будут осмотрены все школьники города. Во всех школах также собрали пробы воды", - сказала Санина. Она прибыла в Волоколамск в среду.

Терапевт напомнила, что анализы крови жителей опровергли связь плохого самочувствия детей и взрослых с отравлением свалочным газом от волоколамского полигона бытовых отходов "Ядрово".

Ранее сообщалось, что 21 марта 77 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово".

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