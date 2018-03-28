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Минобрнауки: федеральный бюджет не предусматривает развития детских лагерей

Общество
28 марта, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По итогам мониторинга в 2017 году отмечалось снижение числа детских лагерей, сказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ Юлия Обухова заявила, что федеральный бюджет не предусматривает выделения ассигнований на развитие инфраструктуры летних детских оздоровительных лагерей.

"Федеральным бюджетом не предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие инфраструктуры отдыха детей, их оздоровление, даже на финансовую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ФЦП (федеральную целевую программу - прим. ТАСС) в том числе. Конечно, ФЦП нужно, но это планы на будущее", - сказала она в ходе заседания экспертного совета при детском омбудсмене.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила, что по итогам мониторинга оздоровительной кампании 2017 года отмечалось снижение числа детских лагерей. Представитель Минобрнауки в свою очередь призналась, что ведомство пока не владеет информацией о готовности лагерей к приему детей летом 2018 года.

"Не могу сказать в процентном отношении, потому что мы еще с коллегами активно работаем. Мы сейчас реально проводим мониторинг, чтобы понять, не сократилось ли у нас количество организаций [детского летнего отдыха]", - так Обухова ответила на вопрос Кузнецовой о том, как министерство оценивает подготовку к летней оздоровительной кампании.

По данным детского омбудсмена, число недействующих детских лагерей выросло с 339 в 2015 году до 377 в 2017 году. В 2017 году в России было построено всего восемь учреждений отдыха и оздоровления детей на 878 мест.

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