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Глава Ростуризма отметил большой потенциал Ростова для развития отрасли в свете ЧМ-2018

Общество
28 марта, 12:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, марта. /ТАСС

Олег Сафонов также сообщил, что в регионе разработан новый качественный туристский бренд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил большой потенциал Ростовской области для развития туризма в свете подготовки к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в городах России летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Приятно наблюдать, как меняется город. Инвестируются значительные средства в инфраструктуру, недавно введен в строй новый аэропортовый комплекс Платов, ведется активное строительство гостиниц и подготовка индустрии гостеприимства в целом, разработано специальное футбольное туристическое "меню", - цитируют Сафонова в пресс-службе правительства региона.

По его словам, Ростовская область имеет "колоссальный потенциал для развития туризма". "Очень важным является то, что в Ростовской области ведется работа по брендированию - в регионе разработан новый качественный туристский бренд. Все это говорит о том, что поток туристов в донской регион будет только расти", - подытожил глава Ростуризма.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.

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