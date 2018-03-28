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Во Владивостоке прошла акция памяти погибших на пожаре в Кемерове

Общество
28 марта, 12:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, марта. /ТАСС

Не меньше тысячи людей принесли к организованному мемориалу цветы, белые шарики и детские игрушки

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ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Акция памяти жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове состоялась на центральной площади Владивостока, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Не меньше тысячи людей принесли к организованному мемориалу цветы, белые шарики и детские игрушки.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Общее горе сплотило всех. Если кто-то сейчас не на работе, нет важных причин, то не прийти сюда - такого вопроса стоять не должно. <...> Мне кажется, об этом уже все должны знать и прийти сюда, чтобы выразить свою скорбь по погибшим", - сказала ТАСС участница акции Оксана Покутная, которая пришла на площадь вместе с дочерью.

В ближайшем к площади павильоне по продаже цветов и шариков за полчаса до начала акции выстроилась 50-метровая очередь.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

Большая ее часть состоит из молодых людей, однако возле стелы "Город воинской славы", где организован импровизированный мемориал погибшим в Кемерове, есть и пожилые люди с маленькими детьми.

В 19:00 все пришедшие молча выпустили в небо белые шары, а водители автомобилей возле площади нажали клаксоны. Все это время люди продолжали складывать к стеле цветы, игрушки и свечи. Выходя с площади многие женщины не могли сдержать слез.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека.

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