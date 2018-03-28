Во Владивостоке прошла акция памяти погибших на пожаре в Кемерове

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Акция памяти жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове состоялась на центральной площади Владивостока, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Не меньше тысячи людей принесли к организованному мемориалу цветы, белые шарики и детские игрушки.

"Общее горе сплотило всех. Если кто-то сейчас не на работе, нет важных причин, то не прийти сюда - такого вопроса стоять не должно. <...> Мне кажется, об этом уже все должны знать и прийти сюда, чтобы выразить свою скорбь по погибшим", - сказала ТАСС участница акции Оксана Покутная, которая пришла на площадь вместе с дочерью.

В ближайшем к площади павильоне по продаже цветов и шариков за полчаса до начала акции выстроилась 50-метровая очередь.

Большая ее часть состоит из молодых людей, однако возле стелы "Город воинской славы", где организован импровизированный мемориал погибшим в Кемерове, есть и пожилые люди с маленькими детьми.

В 19:00 все пришедшие молча выпустили в небо белые шары, а водители автомобилей возле площади нажали клаксоны. Все это время люди продолжали складывать к стеле цветы, игрушки и свечи. Выходя с площади многие женщины не могли сдержать слез.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека.