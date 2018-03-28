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Медведев и участники коллегии Минэкономразвития почтили память погибших в Кемерове

Общество
28 марта, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Российский премьер напомнил, что 28 марта - день общенационального траура

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил минуту молчания в память о погибших в пожаре в Кемерове на заседании коллегии Министерства экономического развития.

Начиная совещание, председатель правительства напомнил, что сегодня в России день траура и предложил почтить память погибших минутой молчания.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок; опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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