Медведев и участники коллегии Минэкономразвития почтили память погибших в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил минуту молчания в память о погибших в пожаре в Кемерове на заседании коллегии Министерства экономического развития.

Начиная совещание, председатель правительства напомнил, что сегодня в России день траура и предложил почтить память погибших минутой молчания.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок; опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.