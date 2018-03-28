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СФ одобрил закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови

Общество
28 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В случае подписания закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более".

В настоящее время установление факта опьянения лица определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, при установлении факта употребления алкоголя, "определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает". В документе говорится, что такие ситуации возникают при оказании медицинской помощи водителям транспортных средств, пострадавшим в ДТП или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания помощи и проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.

"Отсутствие законодательного закрепления ответственности в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови способствует уходу указанных лиц от установленной ответственности. Принятие федерального закона позволит привлечь виновных лиц к административной ответственности и повысить безопасность дорожного движения", - отмечают сенаторы.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

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