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Минвостокразвития: информацию о работе по развитию ДФО нужно включить в госпрограмму

Общество
28 марта, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Замминистра по развитию Дальнего Востока отметил, что большинство государственных программ носят отраслевую направленность

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В Минвостокразвития выступили с инициативой внесения в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" информации о всей работе других ведомств России в рамках для развития ДФО. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

"Нужно в программу погрузить всю ту работу, которую другие министерства проводят для того, чтобы любой человек, бизнесмен, депутат мог взять программу и понять, что вообще делает федеральное правительство, регионы и государственные компании для развития Дальнего Востока <...> Это наша инициатива, мы с такой инициативой вышли в правительство, и сейчас планируем изменить общий порядок формирования госпрограмм с тем, чтобы были установлены особенности для программы территориальной", - сказал он.

Ниязметов пояснил, что большинство государственных программ носят отраслевую направленность, а госпрограмма по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона является территориальной. "В этом смысле она особенная, мы предлагаем эту особенность учесть в общем порядке", - добавил замминистра.

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