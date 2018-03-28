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Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску

Общество
28 марта, 20:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Инициативу увековечения памяти жертв взрывов поддержали власти города и благотворительная организация "Прерванный полет"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Родственники погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года предложили установить мемориальную доску на станции "Технологический институт", где прогремел взрыв, из-за которого погибли 15 человек. Об этом ТАСС сообщил в среду один из родственников погибших Самандар Алиев.

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Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Его квалифицировали как теракт. Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признали более 100 человек. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.

"Поскольку вопрос обсуждался, я лично обзвонил родных погибших - все высказались за создание памятного места, куда в любое время могут прийти родственники, друзья, пострадавшие. Мы считаем, что это должна быть мемориальная доска у метро, где все это и случилось", - сказал Алиев. Он отметил, что в ближайшее время планируется составить официальное обращение к городским властям за подписью родственников.

Председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что власти готовы рассматривать все варианты увековечения памяти погибших. "Форматы решения данного вопроса могут быть разные: мы готовы выслушать пожелания, прежде всего, родственников погибших. На встречах мы уже просили сформулировать коллективное обращение, когда оно поступит, я думаю, мы найдем решение", - сказал он.

Вопрос финансирования установки памятного знака пока не обсуждался. В благотворительной организации "Прерванный полет", которая оказывает помощь пострадавшим, выразили готовность поддержать инициативу родственников в случае необходимости.

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