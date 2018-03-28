Жители Коми почтили память погибших при пожаре в Кемерове

СЫКТЫВКАР, 28 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Траурные митинги и акции в память о погибших в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошли во вторник во многих городах и районных центрах Республики Коми. Жители Сыктывкара собрались у стихийно возникшего мемориала на площади "Под часами", второй вечер подряд они несут сюда цвееты, свечи, воздушные шары и детские игрушки, передает корреспондент ТАСС.

"Такое горе большое случилось, у всех дети есть, внуки, как подумаешь о них, сердце кровью обливается. Такое могло случиться со всеми нами в любой момент. Хочется людей поддержать, поэтому и пришла сюда сегодня. Обычные люди, кемеровчане, кто спасал людей в том центре - молодцы, действовали, кто как могли, у кого на что хватило сил, умения и знаний. Иногда задумаешься: ты бы смог или нет, и сам себе ответить не сможешь", - рассказала ТАСС жительница Сыктывкара Екатерина.

Еще одна местная жительница Ольга принесла к стихийному мемориалу связку воздушных шаров.

"Это общее горе для нас всех, очень жалко погибших, особенно детей, у меня у самой ребенок. Молодцы, кто спасал людей в этом центре, молодцы пожарные, они делали все, что могли", - сказала Ольга.

Житель Сыктывкара Денис пришел на акцию вместе с супругой и двумя малолетними детьми. "У нас двое детей, потому мы и пришли сегодня. Очень жалко погибших, в одночасье потерять всю семью, а там есть такие истории - в голове не укладывается. Пожарные сделали там все, что смогли, а простые люди, кто спасал, - однозначно герои, мы бы на их месте, скорее всего, так же поступили. Боязни посещать торговые центры у меня нет, потому что никто ни от чего не застрахован", - рассказал он.

По оценке дежуривших сотрудников полиции, акция собрала более 100 человек. Ровно в 20:00 участники акции выпустили в небо белые и черные воздушные шары. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку акции.

Поддерживают горняки

Акции в память о погибших прошли в среду также в Ухте, Сосногорске, Усинске, Печоре, в Ижемском и Усть-Цилемском районах, в шахтерских городах Воркута и Инта. Более 300 человек собралось в заполярной Воркуте, на площади Мира, у местного фонтана образовался стихийный мемориал, куда горожане возложили цветы, игрушки, зажгли свечи.

"Произошла страшная трагедия - погибли люди, и, самое страшное, дети. Воркута, как и Кемерово, шахтерский город, где не понаслышке знают, что такое трагедия, и хорошо понимают цену человеческой жизни, в это тяжелое для кемеровчан время мы не можем оставить их без нашей поддержки, так же как многие города России скорбели вместе с Воркутой в дни аварий на шахтах. Сейчас наша задача - сделать все, чтобы в нашем городе не произошла подобная трагедия. Кемерово, Воркута с вами!" - сказал мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.