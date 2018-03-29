Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гуманитарная автоколонна МЧС России направилась в Донбасс

Общество
29 марта, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Колонна доставит 400 тонн гуманитарной помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС России направило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 04:00 мск из Донского спасательного центра, расположенного в ростовской Ковалевке, вышла колонна МЧС России и направилась в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям более 400 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в министерстве.

В настоящее время автомобили следуют к российско-украинской границе. Колонна проследует через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где машины пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.

"За рулем автомобилей - опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - отметили в МЧС.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. Всего было направлено 74 автомобильные колонны с 73 тыс. тонн гуманитарных грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
4
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
5
Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров
Реклама