Гуманитарная автоколонна МЧС России направилась в Донбасс

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС России направило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 04:00 мск из Донского спасательного центра, расположенного в ростовской Ковалевке, вышла колонна МЧС России и направилась в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям более 400 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в министерстве.

В настоящее время автомобили следуют к российско-украинской границе. Колонна проследует через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где машины пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.

"За рулем автомобилей - опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - отметили в МЧС.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. Всего было направлено 74 автомобильные колонны с 73 тыс. тонн гуманитарных грузов.