Организаторы "Тотального диктанта" во Владивостоке ожидают участия 500 иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Около 500 иностранцев, как ожидается, примут участие в "Тотальном диктанте" в столице акции 2018 года - Владивостоке, сообщил в четверг журналистам координатор проекта в Приморском крае Вячеслав Беляков.

"У нас в прошлом году 200 иностранцев на двух площадках участвовали в акции "Тотальный диктант", они писали тест TruD. Это специально разработанный тест для тех, кто изучает русский язык как иностранный, в нем есть задания различной сложности и даже кусочек из оригинального текста диктанта, и оценивается он по 100-балльной системе. В этом году мы откроем не менее четырех площадок TruD и ожидаем, что тест напишут 500 иностранцев", - рассказал Беляков.

Он добавил, что в прошлом году многие участники акции во Владивостоке, для которых русский язык не является родным, написали его очень хорошо, а некоторые даже на 100 баллов из 100. Тем, кто отлично справился с тестом, организаторы предлагают писать диктант вместе с остальными участниками.

"В этом году Владивосток стал столицей "Тотального диктанта", поэтому именно сюда на площадку в Дальневосточный федеральный университет приедет автор текста Гузель Яхина. В краевом центре будет работать более 40 площадок, по нашим прогнозам, в этом году диктант здесь напишут около 3 тыс. граждан", - отметил координатор акции в Приморском крае.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в ней приняли более 200 тысяч человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру, столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.