Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы "Тотального диктанта" во Владивостоке ожидают участия 500 иностранцев

Общество
29 марта, 6:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, марта. /ТАСС

Координатор проекта в регионе Вячеслав Беляков подчеркнул, что в прошлом году иностранцы написали его очень хорошо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Около 500 иностранцев, как ожидается, примут участие в "Тотальном диктанте" в столице акции 2018 года - Владивостоке, сообщил в четверг журналистам координатор проекта в Приморском крае Вячеслав Беляков.

Смотрите также

"Прийти или придти" и другие вопросы грамотности, волнующие россиян

"У нас в прошлом году 200 иностранцев на двух площадках участвовали в акции "Тотальный диктант", они писали тест TruD. Это специально разработанный тест для тех, кто изучает русский язык как иностранный, в нем есть задания различной сложности и даже кусочек из оригинального текста диктанта, и оценивается он по 100-балльной системе. В этом году мы откроем не менее четырех площадок TruD и ожидаем, что тест напишут 500 иностранцев", - рассказал Беляков.

Он добавил, что в прошлом году многие участники акции во Владивостоке, для которых русский язык не является родным, написали его очень хорошо, а некоторые даже на 100 баллов из 100. Тем, кто отлично справился с тестом, организаторы предлагают писать диктант вместе с остальными участниками.

"В этом году Владивосток стал столицей "Тотального диктанта", поэтому именно сюда на площадку в Дальневосточный федеральный университет приедет автор текста Гузель Яхина. В краевом центре будет работать более 40 площадок, по нашим прогнозам, в этом году диктант здесь напишут около 3 тыс. граждан", - отметил координатор акции в Приморском крае.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в ней приняли более 200 тысяч человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру, столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Акция "Тотальный диктант"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Состояние пострадавшего во время пожара в Кемерове мальчика улучшается
4
Мэй и Меркель договорились продолжать противостояние "возросшей российской агрессии"
5
Guardian: Мэй согласна рассмотреть запрет на продажу долговых бумаг РФ в районе Сити
6
Прокуратура начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в ТРЦ в Кемерове
7
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама