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Пенсионеры старше 70 лет в Подмосковье будут получать единовременную выплату

Общество
29 марта, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Размер выплат для достигших этого возраста в 2018 году составит 5 тыс. рублей

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пенсионеры в Подмосковье, достигшие в 2018 году возраста 70 лет или больше, впервые получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий закон в четверг приняла Московская областная дума, передает корреспондент ТАСС.

"Проект закона… предусматривает предоставление единовременной денежной выплаты 5 тыс. рублей гражданам, достигшим в 2018 году возраста 70 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ и имеющим место жительства в Московской области", - представила закон на заседании думы министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Согласно пояснительной записке, выплата по достижении 70-летия не будет сказываться на других формах материальной поддержки.

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