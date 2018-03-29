Пенсионеры старше 70 лет в Подмосковье будут получать единовременную выплату

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пенсионеры в Подмосковье, достигшие в 2018 году возраста 70 лет или больше, впервые получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий закон в четверг приняла Московская областная дума, передает корреспондент ТАСС.

"Проект закона… предусматривает предоставление единовременной денежной выплаты 5 тыс. рублей гражданам, достигшим в 2018 году возраста 70 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ и имеющим место жительства в Московской области", - представила закон на заседании думы министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Согласно пояснительной записке, выплата по достижении 70-летия не будет сказываться на других формах материальной поддержки.