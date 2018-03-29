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Семьи школьников-инвалидов получат дополнительную поддержку от властей Подмосковья

Общество
29 марта, 11:59 UTC+3

Помощью смогут воспользоваться семьи, чей среднедушевой доход ниже, чем 1,5 прожиточного минимума для области

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут получить дополнительную ежегодную компенсацию на питание и одежду для занятий ребенку, если он ходит в государственную или муниципальную школу. Соответствующий закон в четверг приняла Московская областная дума, передает корреспондент ТАСС.

"Проект закона разработан в целях установления права семей, воспитывающих детей инвалидов, на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодной выплаты на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области … за счет средств бюджета Московской области", - представила закон министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Согласно пояснительной записке к закону, этой помощью смогут воспользоваться семьи, чей среднедушевой доход будет ниже, чем 1,5 прожиточного минимума для Московской области. Размер, порядок и сроки получения выплаты на правительство Московской области установит в дальнейшем.

Однако разработчики законопроекта предполагают, что она составит около 13 тыс. рублей.

Аналогичная мера поддержки сейчас действует в Московской области для многодетных семей. "Предоставление аналогичных выплат для семей, воспитывающих детей-инвалидов, позволит значительно улучшить положение данной категории граждан и снять социальную напряженность", - говорится в пояснительной записке к закону.

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