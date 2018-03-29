Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Станции экомониторинга в Москве зафиксировали появление сероводорода в воздухе

Общество
29 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Сообщается, что безопасный уровень воздействия не превышен

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха "Мосэкомониотринга" зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", - говорится в сводке "Мосэкомониторинга" на 8:00 мск. Однако абсолютный уровень содержания сероводорода в атмосфере столицы утром в сообщении не указывается.

Человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3, сообщалось ранее.

Также, по данным "Мосэкомониторинга", в некоторых района Москвы был превышен ПДК по оксиду азота: превышение составляло от 0,1 до 1,2 раза.

Ранее 28 марта МЧС распространил предупреждение о том, что в Москве и Подмосковье с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта будет неблагоприятная для снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе погода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама