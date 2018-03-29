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Росздравнадзор сообщил о падении цен на жизненно необходимые лекарства в 2017 году

Общество
29 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

При этом в ведомстве отметили рост тарифов на остальные медикаменты

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизились на 1,8%, на остальные лекарства цены повысились на 9,3% в 2017 году. Об этом сообщается в отчете Росздравнадзора, представленном в четверг на итоговой коллегии ведомства.

"В 2017 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился в целом по РФ на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в 2017 году повысились на 9,3%", - говорится в отчете ведомства.

В отчете также отмечается, что ситуация с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан остается стабильной. "Доля лекарств на отсроченном обеспечении остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%", - говорится в отчете.

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