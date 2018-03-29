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Чрезвычайные службы на Кубани перешли в режим повышенной готовности из-за вероятных ливней

Общество
29 марта, 13:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, марта. /ТАСС

Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что обстановка в крае находится под круглосуточным наблюдением, а за состоянием рек следят почти 200 тревожных датчиков

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КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Оперативные службы в Краснодарском крае перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в регионе ливней и связанной с ними опасностью паводка, сообщил в четверг ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"На Кубани начинается сезон паводков, на территории региона в некоторых муниципальных образованиях пройдут обильные осадки. По прогнозам специалистов, ливни затронут, в частности, и Черноморское побережье - Туапсе и Сочи, а также Горячий Ключ и Белореченский район. Я уже дал поручение всем чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию на возможные ЧС. Наша задача - быть максимально готовыми ко всем нештатным ситуациям", - сказал губернатор.

Он пояснил, что сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках.

"Кубанские спасатели в первую очередь возьмут на особый контроль реки Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе. Подчеркну, обстановка в крае находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Кроме того, все рекомендации по мониторингу водных объектов - а их в крае более пяти тыс. - главам муниципалитетов уже даны. За их состоянием днем и ночью следят почти 200 тревожных датчиков", - добавил Кондратьев.

Как сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре, из-за полного отсутствия льда на реках Кубани в регионе не было половодья, для теплого южного региона это не редкость. Так как в большинстве районов Краснодарского края снег этой зимой не ложился совсем, а в предгорьях Кавказа его уровень около или ниже нормы, сложностей из-за таяния снега также не ожидается. Но к серьезным последствиям могут привести весенние ливни.

Самое серьезное за сотни лет наводнение произошло в Краснодарском крае в ночь на 7 июля 2012 года. Ливень привел к паводку и затоплению города Крымска, стихийное бедствие унесло жизни 153 человек. Пострадали 4,8 тыс. домов более 34 тыс. человек, 1370 домов оказались полностью разрушены.

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