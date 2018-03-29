Власти Кубани ожидают увеличения турпотока в регион почти на 40% к 2030 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют, что число туристов, которые будут ежегодно посещать территорию региона, к 2030 году вырастет почти 40% до 22 млн человек. Об этом сообщил в четверг на презентации туристического и курортного потенциала края в Торгово-промышленной палате РФ глава региона Вениамин Кондратьев.

"Мы сегодня имеем четкую цифру туристов, которая подтверждается всеми и аналитическими, и статистическими данными, - около 16 млн туристов. К 2030 году, мы думаем, что рост произойдет до 22 млн человек. Это, скорее всего, так и будет", - сказал он.

Кондратьев отметил, что около 13-15% процентов этого туристического потока будут составлять иностранные туристы. По итогам 2017 года Краснодарский край посетили около 1 млн туристов из других стран.

Стратегия развития регигона до 2030 года учитывает перспективы изменения в различных отраслях экономики, демографические показатели, планы и возможности по развитию транспортной сети и другие аспекты.